Укажи с каким словом связано имя прилагательное Тихим осенним утром в лесу. Клены неслышно роняют разные листья. Молчеливая березка стоит в золотом сарафане. Сосны встречают н ас лосковым шорохом. Но кто нарушил ле...

Укажи с каким словом связано имя прилагательное Тихим осенним утром в лесу. Клены неслышно роняют разные листья. Молчеливая березка стоит в золотом сарафане. Сосны встречают н ас лосковым шорохом. Но кто нарушил лесную тишину ? Далеко в небе раздается прощальный крик улетающей стаи