Укажи с каким словом связано имя прилагательное Тихим осенним утром в лесу. Клены неслышно роняют разные листья. Молчеливая березка стоит в золотом сарафане. Сосны встречают н ас лосковым шорохом. Но кто нарушил ле...
Укажи с каким словом связано имя прилагательное Тихим осенним утром в лесу. Клены неслышно роняют разные листья. Молчеливая березка стоит в золотом сарафане. Сосны встречают н ас лосковым шорохом. Но кто нарушил лесную тишину ? Далеко в небе раздается прощальный крик улетающей стаи
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тихим - тихо, осенним - осень, разные - разный , молчаливая - молчать , золотом - золото , ласковым - ласка , лесную - лес , прощальный - прощай , улетающей - летать