Укажи слово, которое не имеет окончания 1) сахар 2) вагон 3)ракета 4) пальто

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Укажи слово, которое не имеет окончания 1) сахар 2) вагон 3)ракета 4) пальто
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Гость:
Укажи слово, которое не имеет окончания 1) сахар 2) вагон 3)ракета 4) пальто 4)пальто
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