Укажи,от какого гласного зависит мягкость предыдущего согласного: а, о, е, ы.
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Укажи,от какого гласного зависит мягкость предыдущего согласного: а, о, е, ы.
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