Укажите число, кратное 2 и 5 А) 1690 B) 1925 C) 1472 D) 4295 E) 2368
Разное
Укажите число, кратное 2 и 5 А) 1690 B) 1925 C) 1472 D) 4295 E) 2368
Ответ(ы):
Гость:
1690 кратно 2 и 5 кажется
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