10х + у - исходный вид двузначного числа х - число десятков (целое число от 1 до 9) у - число единиц (целое число от 0 до 9) 10у + х - вид двузначного числа после перестановки его цифр. 10у+х = 4,5(10х+у) 10у+х=45х+4,5у 10у-4,5у=45х-х 5,5у=44х у= 44х : 5,5 у= 8х При х=1 у=8 10х+у=10*1+8=18 - искомое число 81 : 18 =4,5 Ответ: 18.