Укажите форму государственного устройства послевоенной Италии

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Укажите форму государственного устройства послевоенной Италии
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Автор: Гость
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Гость:
Демократическая республика вроде бы)
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