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Укажите глагол 2спряжения а) дышать б) шагать в) думать
Укажите глагол 2спряжения а) дышать б) шагать в) думать
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дышать - глагол второго спряжения !!!
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