Укажите главные члены в следующем предложении: Вся территория Кремля - уникальный архитектурный памятник.

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Укажите главные члены в следующем предложении: Вся территория Кремля - уникальный архитектурный памятник.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Территория стоит в Именительном падеже в другом гл чл предложния не может стоять
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