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укажите государства с которыми до 1533 года граничила россия
укажите государства с которыми до 1533 года граничила россия
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Крымское ханство
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