Укажите , какие крупные формы рельефа Земли расположены : во внутренних частях литосферных плит на границах литосферных плит . Это задание нужно сделать по карте "Строен ие земной коры"
Разное
Укажите , какие крупные формы рельефа Земли расположены : во внутренних частях литосферных плит на границах литосферных плит . Это задание нужно сделать по карте "Строен ие земной коры"
Ответ(ы):
Гость:
На границах - горы, разломы Во внутренних частях - преимущественно равнины
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