Укажите, какое из двух соединений является более сильным основанием? Почему? a) NaOH или Cs(OH)2; б) Са(ОН)2 или Ga(OH)3; в) Sn(OH)2 или Sn(OH)4. Именно обосновать почему
Разное
Укажите, какое из двух соединений является более сильным основанием? Почему? a) NaOH или Cs(OH)2; б) Са(ОН)2 или Ga(OH)3; в) Sn(OH)2 или Sn(OH)4. Именно обосновать почему
Ответ(ы):
Гость:
А) NaOH, т.к. Na щелочной металл - диссоциирующее вещество б) Ca(OH)2 т.к. Ca щелочноземельный металл - диссоциирующее вещество в) Sn(OH)2 т.к.в этом веществе у Sn степень окисления +2, следовательно, преобладают основные свойства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Дайте ссылку на пожалуйста хороший сайт с Торрентами! И на хороший сайт где можно качать карты и моды для игр.
Разное
Помогите пожалуйста очень прошу вас 3 класс по русскому языку Дидактические материал отдели одно предложение от другого в начале каждого предложени...
Разное
Постройте квадрат стороны которого равны 8 см. постройте прямоугольник площадь которого составляет 25%площади квадрата. В 6 КЛАССЕ ВСЁ ЗАБЫЛ ТО ЧТО...
Разное
Употробите существительные после слов много,мало,несколько в нужной форме. 1) Я купил в киоске несколько (газета и журнал). 2) На праздничном вечер...
Разное
Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день,а следующие 3 дня по 20ц в день.Сколько всего кг рыбы поймали рыбаки за 6дней Реши задачу дву...