Укажите, какое из двух соединений является более сильным основанием? Почему? a) NaOH или Cs(OH)2; б) Са(ОН)2 или Ga(OH)3; в) Sn(OH)2 или Sn(OH)4. Именно обосновать почему

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Укажите, какое из двух соединений является более сильным основанием? Почему? a) NaOH или Cs(OH)2; б) Са(ОН)2 или Ga(OH)3; в) Sn(OH)2 или Sn(OH)4. Именно обосновать почему

Автор: Гость