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Укажите координаты вершины параболы y=(x-5) в квадрате а)(0;5) б)(5;0) в)(5;5) г)(-5;5)
Укажите координаты вершины параболы y=(x-5) в квадрате а)(0;5) б)(5;0) в)(5;5) г)(-5;5)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У=(х-5) Вершина в точке (5;0) Ответ б
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