Укажите наиболее существенные три различия между одноклеточным организмом и отдельной клеткой многоклеточного организма

Разное
Укажите наиболее существенные три различия между одноклеточным организмом и отдельной клеткой многоклеточного организма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одноклеточьный организм питается другими организмами а отдельные нет
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