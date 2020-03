Укажите наибольшее х, при вводе которого алгоритм печатает сначала 3, а потом 4. Var x, L, M: integer; begin readln(x); L:=0; M:=0; while xgt;0 do begin L:=L+1 If Mlt;(x mod 5) then Begin M:=x mod 5 End X:=x div 5; End. Writeln (L); write(M); End

Код программы var x, L, M: integer; procedure Calc(x: integer; var L: integer; var M: integer); begin L := 0; M := 0; while x > 0 do begin L := L + 1; if M < (x mod 5) then M := x mod 5; X := x div 5; end; end; begin for x := 100 to 500 do begin Calc(x, L, M); if (L = 3) and (M = 4) then Println(x, L, M); end; end. Вывод 100 3 4 101 3 4 102 3 4 103 3 4 104 3 4 105 3 4 106 3 4 107 3 4 108 3 4 109 3 4 110 3 4 111 3 4 112 3 4 113 3 4 114 3 4 115 3 4 116 3 4 117 3 4 118 3 4 119 3 4 120 3 4 121 3 4 122 3 4 123 3 4 124 3 4 суть процедуры заключается в том что она вычисляет кол-во цифр в 5ричном числе (L) и максимальну цифру в числе (М) Максимальным для L=3 M=4 будет 124 или "444"_5