укажите наименьшую часть организма растения а)орган б)цветок в) клетка г) лист

укажите наименьшую часть организма растения а)орган б)цветок в) клетка г) лист

Ответ(ы):

Ответил Гость:
в) клетка- самая маленькая часть растения
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