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укажите наименьшую часть организма растения а)орган б)цветок в) клетка г) лист
укажите наименьшую часть организма растения а)орган б)цветок в) клетка г) лист
Ответ(ы):
Ответил Гость:
в) клетка- самая маленькая часть растения
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