Укажите направление вращения Земли вокруг своей оси опознать района земле где можно наблюдать восход солнца вечерние сумочки день ночь
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Укажите направление вращения Земли вокруг своей оси опознать района земле где можно наблюдать восход солнца вечерние сумочки день ночь
Ответ(ы):
Гость:
Вращается земля вокруг своей оси с запада на восток. (Против часовой стрелки. ) Полный оборот она совершает за 24 часа (за сутки) . Из-за этого вращения происходит смена дня и ночи. Солнце может одновременно освещать только одно полушарие, другое находится в тени. В освещенном полушарии – день, а в затемненном – ночь. По мере вращения земли ее освещенная сторона уходит в тень, а темная наоборот освещается. Из-за наклона оси Земля, двигаясь вокруг Солнца, поворачивается к нему то одним, то другим полюсом. Когда к Солнцу обращена околополярная область Северного полушария (в котором мы живем) , то оно больше освещается и нагревается Солнцем, чем Южное. В это время в Северном полушарии – лето, а в Южном – зима. И наоборот… Таким образом, из-за вращения Земли вокруг Солнца, а также из-за наклона земной оси в БОЛЬШИНСТВЕ районов земного шара происходит смена времен года. – Почему я сказала “ в большинстве районов”? Разве у нас на Земле есть места, где не происходит смена времен года? (На экваторе. ) – Чем это можно объяснить? (Солнце неравномерно нагревает разные участки Земли. .На нем видно, как солнечные лучи падают на Землю вблизи полюсов. Они как бы скользят по поверхности и слабо нагревают Землю, “ рассеиваясь” по большой поверхности. А на экваторе лучи падают на Землю почти отвесно. Мы знаем, что нагревание земной поверхности зависит от высоты Солнца над горизонтом. В области экватора Солнце стоит высоко над горизонтом в течение всего года, поэтому земная поверхность получает большое количество солнечного тепла . здесь царит вечное лето и нет резкой смены сезонов года.)
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