Укажите направление вращения Земли вокруг своей оси опознать района земле где можно наблюдать восход солнца вечерние сумочки день ночь

Разное
Укажите направление вращения Земли вокруг своей оси опознать района земле где можно наблюдать восход солнца вечерние сумочки день ночь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вращается земля вокруг своей оси с запада на восток. (Против часовой стрелки. ) Полный оборот она совершает за 24 часа (за сутки) . Из-за этого вращения происходит смена дня и ночи. Солнце может одновременно освещать только одно полушарие, другое находится в тени. В освещенном полушарии – день, а в затемненном – ночь. По мере вращения земли ее освещенная сторона уходит в тень, а темная наоборот освещается. Из-за наклона оси Земля, двигаясь вокруг Солнца, поворачивается к нему то одним, то другим полюсом. Когда к Солнцу обращена околополярная область Северного полушария (в котором мы живем) , то оно больше освещается и нагревается Солнцем, чем Южное. В это время в Северном полушарии – лето, а в Южном – зима. И наоборот… Таким образом, из-за вращения Земли вокруг Солнца, а также из-за наклона земной оси в БОЛЬШИНСТВЕ районов земного шара происходит смена времен года. – Почему я сказала “ в большинстве районов”? Разве у нас на Земле есть места, где не происходит смена времен года? (На экваторе. ) – Чем это можно объяснить? (Солнце неравномерно нагревает разные участки Земли. .На нем видно, как солнечные лучи падают на Землю вблизи полюсов. Они как бы скользят по поверхности и слабо нагревают Землю, “ рассеиваясь” по большой поверхности. А на экваторе лучи падают на Землю почти отвесно. Мы знаем, что нагревание земной поверхности зависит от высоты Солнца над горизонтом. В области экватора Солнце стоит высоко над горизонтом в течение всего года, поэтому земная поверхность получает большое количество солнечного тепла . здесь царит вечное лето и нет резкой смены сезонов года.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Механизм возникновения приспособлений кактуса Помогите срочно
Ответить
Разное
Найдите x в пропорциях 2,7/9= 1 целая 1 /5
Ответить
Разное
С помощью алгоритма RLE закодируйте сообщение "ВААААВАААРРРРРРРРРР".
Ответить
Разное
Решите задачу пожалуйста!!! (cos^2(x+pi/2)(1/(sin^2(x-3Pi/2))-1)(tg^2(x-Pi/2)+1))/ctg^2(x+3Pi/2)+1
Ответить
Разное
Фанетический разбор слова любовь
Ответить
Разное
В чем заключается сущность языкового знака и языка как знаковой системы?
Ответить
Разное
Как найти значение х в уравнение х +20=12+8 как найти
Ответить
Разное
Банк ежемесячно начисляет на вклад 2%. Сколько денег будет на счету через месяц, если вклад равен 20000 руб.?
Ответить
Разное
Объяснить разницу между read и readln, аналогично с write и writeln.
Ответить
Разное
Задача для спортивной секции купили 7 мячей для футбола по цене 178 рублей за мяч и несколько мячей для волейбола по цене 189 рублей за мяч. Скольк...
Ответить