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Укажите названия городов, являющихся столицами княжеств в 12 веке
Укажите названия городов, являющихся столицами княжеств в 12 веке
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Владимир Чернигов Муром Смоленск
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