Укажите несколько натуральных значений n,при которых значение radic;n будет: а)рациональным числом; b) иррациональным числом

Математика
Укажите несколько натуральных значений n,при которых значение radic;n будет: а)рациональным числом; b) иррациональным числом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)=2 ; =3 б)6, 4
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