Укажите неспрягаемую(ые) форму(ы) глагола. а) причастие б) инфинитив в) сослагательное наклонение г) деепричастие
Разное
Укажите неспрягаемую(ые) форму(ы) глагола. а) причастие б) инфинитив в) сослагательное наклонение г) деепричастие
Ответ(ы):
Гость:
Г) деепричастие, я такк думаю
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