Укажите общие делители всех чисел имеющих вид 48*k где k натуральное число
Математика
Укажите общие делители всех чисел имеющих вид 48*k где k натуральное число
Ответ(ы):
Гость:
2;3;4;6;8;12;16;24;48
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