Укажите правильное продолжение высказывания: Смысл названия произведения состоит в том, что: в основе произведения лежит фантастический сюжет; Гоголь называет «мёртвым и душами» крепостников и чиновников; автор объявил «мёртвыми душами» крепостных крестьян; главное в произведении – афера Чичикова по скупке бумаг на умерших крестьян.