Укажите предложения, в которых нужно поставить запятую, где подчёркнуто. 1. Он разъезжал_либо на беговых дрожках, либо в коляске; 2. Все готовы были работать и день_и ночь; 3. Всё блещет_и нежится, и тянется к сол...

Укажите предложения, в которых нужно поставить запятую, где подчёркнуто. 1. Он разъезжал_либо на беговых дрожках, либо в коляске; 2. Все готовы были работать и день_и ночь; 3. Всё блещет_и нежится, и тянется к солнцу; 4. Вот уже_и стука, и крика, и бубенцов не слыхать; 5. Он нахмурил густые_чёрные брови.

Он разъезжал либо на беговых дрожках, либо в коляске; 2. Все готовы были работать и день, и ночь; 3. Всё блещет и нежится, и тянется к солнцу; 4. Вот уже и стука, и крика, и бубенцов не слыхать; 5. Он нахмурил густые чёрные брови.