Укажите пример с раздельным написанием. 1) (кто)нибудь З) (не)сколько 2) (обо)мне 4) (чем)либо А5. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква И? Н(1) о чем с ней было говорить: н(2) одной кни...

Укажите пример с раздельным написанием. 1) (кто)нибудь З) (не)сколько 2) (обо)мне 4) (чем)либо А5. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква И? Н(1) о чем с ней было говорить: н(2) одной книги она, видимо, н(3) чи Помогите пожалуйста!