Укажите произношение звуков на месте выделенных букв в данных словах (напишите транскрипцию): академик, афера, Бог, бытие, дефис, компьютер, к счастью, массажа, опека, романти зм.

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Укажите произношение звуков на месте выделенных букв в данных словах (напишите транскрипцию): академик, афера, Бог, бытие, дефис, компьютер, к счастью, массажа, опека, романти зм.

Автор: Гость