Укажите различные значения существительного земля в приводимых ниже предложениях. Тщательная обработка земли обеспечивает высокие урожаи. При посадке некоторых пород плодовых деревьев землю смешивают с песком и глино...
Укажите различные значения существительного земля в приводимых ниже предложениях. Тщательная обработка земли обеспечивает высокие урожаи. При посадке некоторых пород плодовых деревьев землю смешивают с песком и глиной. С детства он мечтал о путешествиях, хотел посмотреть чужие земли. За тем лесом простирается колхозная земля.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) в значении части суши 2) в значении почвы 3) в значении государства, страны. 4) в значении территории, принадлежащей кому либо