Укажите различные значения существительного земля в приводимых ниже предложениях. Тщательная обработка земли обеспечивает высокие урожаи. При посадке некоторых пород плодовых деревьев землю смешивают с песком и глино...

Укажите различные значения существительного земля в приводимых ниже предложениях. Тщательная обработка земли обеспечивает высокие урожаи. При посадке некоторых пород плодовых деревьев землю смешивают с песком и глиной. С детства он мечтал о путешествиях, хотел посмотреть чужие земли. За тем лесом простирается колхозная земля.