Укажите разряд местоимений по значению.Подчеркните местоимения как члены предложения. Произведите морфологический разбор местоимений(по одному из имеющихся разрядов) 1.Никто не выражал никакого недовольства и досады. 2.Я устроил себе нечто вроде палатки. 3.Он ни в какой шалости не был замечен. 4.Уплывают медленные льдины в самый Ледовитый океан. 5.Один. Ничьих шагов не слышу за собой. 6.В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. 7.Не с кем мне поговорить и некого послушать. 8. Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги. 9. И это все - не что-нибудь иное - звалось весною.