Укажите решение неравенства 2x-4(3x+9)gt;или=-3

Укажите решение неравенства 2x-4(3x+9)gt;или=-3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2х-4(3х+9)-3 открываем скобки и переносим -3: 2х-12х-36+30 -10х-330 -10х33 х-3
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