Укажите ряд, в котором во всех словах есть проверяемая согласная в корне: А. Варежка Б. футбол В. дуб Г. гибкий 1) А,Г 2) А,В,Г 3) Б,В 4) А,В
Разное
Укажите ряд, в котором во всех словах есть проверяемая согласная в корне: А. Варежка Б. футбол В. дуб Г. гибкий 1) А,Г 2) А,В,Г 3) Б,В 4) А,В
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Ответ: 2) A,В,Г. варежка - нет вареЖЕк. дуб - дуБОвый. гибкий - гиБОк.
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