Укажите ряд, в котором во всех словах есть проверяемая согласная в корне: А. Варежка Б. футбол В. дуб Г. гибкий 1) А,Г 2) А,В,Г 3) Б,В 4) А,В

Разное

Укажите ряд, в котором во всех словах есть проверяемая согласная в корне: А. Варежка Б. футбол В. дуб Г. гибкий 1) А,Г 2) А,В,Г 3) Б,В 4) А,В

Автор: Гость