Укажите с помощью имён прилагательных различные признаки предмета. по вкусу,по форме,по цвету. Яблоко (какое?).... Слива (какая?).... Лимон (какой?).. .. Орехи (какие?).....
Укажите с помощью имён прилагательных различные признаки предмета. по вкусу,по форме,по цвету. Яблоко (какое?).... Слива (какая?).... Лимон (какой?).. .. Орехи (какие?).....
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Яблоко (какое?)сладкое,круглое,красное. Лимон (какой?)кислый,овальный,желтый. Слива (какая?)кислая, овальная,фиолетовая.Орехи(какие?)вкусные,круглые,коричневые.