Укажите синонимичные фразеологизмы (выписывайте буквы без скобок, подряд, без пробелов и без знаков препинания). А) капля в море Б) остаться с носом В) с гулькин нос Г) кот наплакал Д) еле-еле душа в теле Е) нос к носу