Укажите слово, в котором лексическое значение определено неверно: Абориген – коренной житель определенной местности. Пневмония – воспаление легких. Инсульт – острое наруше ние мозгового кровообращения. Афера – фаль...

Укажите слово, в котором лексическое значение определено неверно: Абориген – коренной житель определенной местности. Пневмония – воспаление легких. Инсульт – острое наруше ние мозгового кровообращения. Афера – фальшивая банкнота.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Афера - фальшивая банкнота . Это слово , в котором лексическое значение определено неверно .
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