Укажите слово, в котором лексическое значение определено неверно: Абориген – коренной житель определенной местности. Пневмония – воспаление легких. Инсульт – острое наруше ние мозгового кровообращения. Афера – фаль...
Укажите слово, в котором лексическое значение определено неверно: Абориген – коренной житель определенной местности. Пневмония – воспаление легких. Инсульт – острое наруше ние мозгового кровообращения. Афера – фальшивая банкнота.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Афера - фальшивая банкнота . Это слово , в котором лексическое значение определено неверно .