Укажите слово в котором звуков больше чем букв : ступень сбруя снегирь сёмга

Укажите слово в котором звуков больше чем букв : ступень сбруя снегирь сёмга

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сбруя по идее, это легко))
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