Укажите соответствие между типами и примерами адаптаций растений к разным температурным условиям среды .типы адаптаций: 1)биохимические, 2)физиологические. примеры адаптаций :а) накопление углеводов в цитоплазме клет...

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1 БИОХИМИЧЕСКИЙ тип адаптаций связан с образованием определенных веществ, облегчающих защиту от врагов или нападение на другие организмы.Сюда можно отнести яды змей, скорпионов, пауков и некоторых других животных. К биохимическим адаптациям относится и особая структура белков и липидов у термофильных (устойчивых к высоким температурам) и психрофильных (холодолюбивых), позволяющая организмам существовать в горячих источниках, вулканических почвах или в условиях вечной мерзлоты. Ответ:А и Д 2 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ тип адаптаций связан с перестройкой обмена веществ у организмов. Например, появление теплокровности и терморегуляции у птиц и млекопитающих. В более простых случаях — это приспособление к определенным формам пищи, солевому составу среды, высоким или низким температурам, влажности или сухости почвы и воздуха и т. п. Ответ: Б В Г