Укажите соответсвие. Органы: Ноготь, Головной Мозг, Бедренная Кость, Желудок. Ткани: Нервная, Эпителий, Гладкие Мышцы, Поперечнополосатые Мышцы.
Биология
Укажите соответсвие. Органы: Ноготь, Головной Мозг, Бедренная Кость, Желудок. Ткани: Нервная, Эпителий, Гладкие Мышцы, Поперечнополосатые Мышцы.
Ответ(ы):
Гость:
И в слове желудок опечаталась)
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