Укажите страну которую традиционно принято считать родиной рыцарской поэзии а)Англия б)Германия в)Франция гЧехия Что из нижеперечисленного не является эпосом а) Беовульф б) Старшая Эдда в) Мили...
Укажите страну которую традиционно принято считать родиной рыцарской поэзии а)Англия б)Германия в)Франция гЧехия Что из нижеперечисленного не является эпосом а) Беовульф б) Старшая Эдда в) Милица г) Песнь о Нибелупганх Какое еще название закрепилось за гуситами а)чёрнорубашеньки б) богоборцы в) бородачи г) чашники
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)В 2)Г 3)Б Я думаю так