Укажите точное время в Симферополе если время в Сиднее /х часов пояс/ составляет 14 часов 18 минут
Разное
Укажите точное время в Симферополе если время в Сиднее /х часов пояс/ составляет 14 часов 18 минут
Ответ(ы):
Гость:
В Симферополе 9 часов 14 минут
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