Укажите уравнение , корень которого - число 2. 1) ( х - 2 ) (х +2)=2 2) (х+2) =0 3) (х+4) ( х-1) = 6 4) /х/=4 Помогите пожалуйста)
Разное
Укажите уравнение , корень которого - число 2. 1) ( х - 2 ) (х +2)=2 2) (х+2) =0 3) (х+4) ( х-1) = 6 4) /х/=4 Помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
3) так как перемножив первую и вторую скобки мы получи квадратное уравнение с D=0,а значит,с двумя одинаковыми корнями,которые и равны 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Составьте дробь с переменной у, которая : а) имеет смысл при всех значениях "у", кроме у=1, у=-1б) имеет недопустимые значения: 1 и 4в) имеет допус...
Разное
Разное
В каких парах представлены формы разных глаголов? бреду - бродить гоню - гонять плыву - плыть качу - катить лезу - лазать тащу - тащить ...
Разное
Задача: Отношение собственной скорости теплохода к скорости течения реки равно 10 : 1 . Собственная скорость теплохода на 24,3 кмч больше скорости ...
Разное
Дайте определения: Наука Биология Жизнь Научный метод Метод исследования Гипотеза Теория Правило Закон Биополимер Нуклеотид Аминокислота ...