Укажите в каждой группе слово, в котором приставка выделена неправильно. 1. а)Втайне б) Впервые в)ПОначалу г)ЗАдорно 2. а)ИСкренний б)ИЗменение в)ИСстари г)ИСкомкать 3. а) ПРЕискусный б)ПРЕизбыток в)ПРЕподнести г)ПРЕд...
Разное
Укажите в каждой группе слово, в котором приставка выделена неправильно. 1. а)Втайне б) Впервые в)ПОначалу г)ЗАдорно 2. а)ИСкренний б)ИЗменение в)ИСстари г)ИСкомкать 3. а) ПРЕискусный б)ПРЕизбыток в)ПРЕподнести г)ПРЕдстать
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