Укажите, в каком предложении слово всё иная часть речи, чем в остальных. 1. Всё запорошило снегом. 2. Всё для фронта, всё для победы! 3. А мужик всё гребёт да гребёт да ко рмит генералов селёдками. (Салтыков-Щедрин) Э...

Русский язык
Укажите, в каком предложении слово всё иная часть речи, чем в остальных. 1. Всё запорошило снегом. 2. Всё для фронта, всё для победы! 3. А мужик всё гребёт да гребёт да ко рмит генералов селёдками. (Салтыков-Щедрин) Это правильный ответ 4. Всё тихо, просто было в ней… (А.С. Пушкин) 5. Хорошая национальная и европейская кухня, всё вкусно.
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