укажите в ответе номера верных утверждений; все диаметры окружности равны между собой? диогональ трапеции делит её на два разных треугольника? площадь любого параллелограмма равна произведению длин его сторон?
укажите в ответе номера верных утверждений; все диаметры окружности равны между собой? диогональ трапеции делит её на два разных треугольника? площадь любого параллелограмма равна произведению длин его сторон?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
диАгональ. 1) верно 2) верно 3) а здесь неверно. Верно будет только для прямоугольного.