Укажите выражение, которое тождественно равно выражению А =4а-6 а) 2(а+3);б ) 2(а-6); в) 2(а-3) ; с) 2(а+6)
Разное
Укажите выражение, которое тождественно равно выражению А =4а-6 а) 2(а+3);б ) 2(а-6); в) 2(а-3) ; с) 2(а+6)
Ответ(ы):
Гость:
А=4а-6=2(2а-3) вынесли за скобку общий множитель - 2
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