Укажите выражение, которое тождественно равно выражению А =4а-6 а) 2(а+3);б ) 2(а-6); в) 2(а-3) ; с) 2(а+6)

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Укажите выражение, которое тождественно равно выражению А =4а-6 а) 2(а+3);б ) 2(а-6); в) 2(а-3) ; с) 2(а+6)

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