Укажите,какие известные вам части речи употреблены поэтом В. Берестовым в стихотворении?Птичье щебетанье, Тиканье капели, Всходит утро раннее Пе рвого апреля. Если ты обидчивый Вспыльчивый,забывчивый, Х...

Укажите,какие известные вам части речи употреблены поэтом В. Берестовым в стихотворении?Птичье щебетанье, Тиканье капели, Всходит утро раннее Пе рвого апреля. Если ты обидчивый Вспыльчивый,забывчивый, Хмурый,неуживчивый, Берегись подвоха. В этот день улыбчивый Жить без шуток плохо. Произведите разбор слов по частям речи. раннее---__________________________________________________________________ всходит---__________________________________________________________________