Укажите,какое из утверждений о развитии географии в эпоху средневековья верно ДАЮ 99 БАЛЛОВ!

География
Укажите,какое из утверждений о развитии географии в эпоху средневековья верно ДАЮ 99 БАЛЛОВ!
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Автор: Гость
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Гость:
Спасиба, Вай, пэрсик, паставлю лучшай атвет!
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