Указать дискриминант и формулу квадратного уравнения cx^2+kx+m=0 ВОТ ВАРИАНТЫ ОТВЕТО??: А)K^2-4cm b)x^1,2= в)D=K^2-cm г)x^1,2=
Алгебра
Указать дискриминант и формулу квадратного уравнения cx^2+kx+m=0 ВОТ ВАРИАНТЫ ОТВЕТО??: А)K^2-4cm b)x^1,2= в)D=K^2-cm г)x^1,2=
Ответ(ы):
Гость:
А- дискриминант г-формула квадратного уравнения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разгадай правило по которому записан ряд чисел:3,12,6,24,12 ...выбери число которым нужно продолжить этот ряд.6, 48или 36
Математика
С одного пункта в противоположном направлении выехали два авто. Первый авто двигался со скорость 84 км в сас, а второй 92 км в час, причем первый а...
Русский язык