Указать падежи имен прилагательных:голова как у СКАЗОЧНОГО конька-горбунка, крик ГОРБАТОГО кита, звук РЕАКТИВНОГО самолёта, тело ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ската, ЗУБАСТОГО кашалота

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Указать падежи имен прилагательных:голова как у СКАЗОЧНОГО конька-горбунка, крик ГОРБАТОГО кита, звук РЕАКТИВНОГО самолёта, тело ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ската, ЗУБАСТОГО кашалота
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Ответ(ы):
Гость:
Сказочного-р.п горбатого-р.п реактивного-р.п
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