Указать склонение и падеж каждого существительного в следующих поговорках: Из пе??ни слов не выкинешь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь. Книга в счастье украшает,а в несчастье утешает.

Русский язык
Указать склонение и падеж каждого существительного в следующих поговорках: Из пе??ни слов не выкинешь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь. Книга в счастье украшает,а в несчастье утешает.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из песни-Р.п,1 скл. слов-Р.п,2 скл. по песни-Д.п,1 скл. припев-И.п,2 скл. соловья-Р.п,1 скл. баснями-Т.п,1 скл. на рынке-П.п,2 скл. пословицы-Р.п,1 скл. книга-И.п,1 скл. в счастье-В.п,2 скл. в несчастье-В.п,2 скл.
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