Указать склонение и падеж каждого существительного в следующих поговорках: Из пе??ни слов не выкинешь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь. Книга в счастье украшает,а в несчастье утешает.

Русский язык

Указать склонение и падеж каждого существительного в следующих поговорках: Из пе??ни слов не выкинешь. По песни и припев. Соловья баснями не кормят. На рынке пословицы не купишь. Книга в счастье украшает,а в несчастье утешает.

Автор: Гость