Указать время глаголов. Повар готовил обед, А тут отключили свет. Повар леща бе??ёт И опускает в компот. Бросает в котёл поленья, В печку кладёт варенье, Мешает суп кочерёжкой, Угли бьет поварёшкой. Сахар сыплет в буль...
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Указать время глаголов. Повар готовил обед, А тут отключили свет. Повар леща бе??ёт И опускает в компот. Бросает в котёл поленья, В печку кладёт варенье, Мешает суп кочерёжкой, Угли бьет поварёшкой. Сахар сыплет в бульон И очень доволен он. То-то был винегрет, Когда починили свет!
Ответ(ы):
Гость:
Готовил, отключили, был, починили - ПРОШЕДШЕЕ; берёт, опускает, бросает, кладёт, мешает, бьёт, сыплет - НАСТОЯЩЕЕ
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