Указать особенности автобиографической литературы

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Её герой автобиографичен. . Писатель наделяет его своей биографией, в его судьбе отражает свою собственную судьбу, а в характере — свой характер. Нередко автобиографический герой даже внешне похож на автора. Особенностью автобиографических героев является большая, чем у персонажей обычных, «вымышленных» , связь с реальной жизнью. Со­отношение с реальными людьми у большинства литературных персонажей в значительной мере условно и практически не ощущается читателями. Автобиографические герои, напротив, могут быть прямо сопоставлены с личностью автора. Нередко иллюзию полного совпадения автора и героя поддерживает сама форма повествования: многие автобиографические произведения написаны «от первого лица» (например, автобиографическая трилогия Л. Н. Толстого «Детство» , «Отрочество» , «Юность» ; автобиографические романы-хроники С. Т. Аксакова «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» ; роман И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» ; рассказы М. Горького из сборника «По Руси» и его автобиографическая трилогия «Детство» , «В людях» , «Мои университеты») . Внешнее сходство автобиографических героев с автором также провоцирует читателей поставить между ними знак равенства. Иногда имя автобиографического героя совпадает с подлинным именем автора (автобиографический герой трилогии М. Горького Алексей Пешков — подлинное имя писателя) . Автобиографический герой никогда не является буквальным повторением автора, создателя произведения. Автор всего лишь прототип («натура» , модель) автобиографического героя точно так же, как любой реально существующий человек может быть прототипом литературного героя. Автобиографический герой и автор существуют как бы в двух различных измерениях: автор — реальный человек с реальной внешностью, биографией, чертами характера, автобиографический герой — явление другой реальности — реальности искусства. В автобиографическом герое может быть не только осмысление, но и переосмысление подлинной биографии писателя. Как и любой художественный образ, образ автобиографического героя не только отражает реальность, но и преображает ее. Такой герой — прежде всего плод творческой фантазии автора. Автобиографический образ человека может быть создан и в лирическом произведении, однако понятие автобиографического героя к лирике неприменимо. «Автобиографизм» лирического стихотворения совершенно особый, даже если в нем используются какие-то факты личной биографии поэта. Они всегда являются лишь поводом для размышлений, рефлексии, лирической медитации. Реальные события в лирическом произведении преображаются, становясь из фактов биографии поэта фактами его духовной жизни, растворяются в потоке ощущений, эмоций, переживаний. Лирика не автобиографична, а автопсихологична. Во многих произведениях автобиографических героев нет, но автор настолько открыт, близок читателю, настолько остро ощущается его присутствие в тексте, что можно говорить об образе автора. Его отличие от образа автобиографического героя состоит в том, что образ автора не является образом действующего лица, участника событий, каким обязательно является автобиографический герой. Автор раскрывается не в сюжете, так как не является персонажем, а в повествовании, в рассказе о героях и событиях. Как правило, автор-повествователь не имеет ясно выраженного внешнего облика, у него нет имени, ничего не говорится о его жизнен­ных обстоятельствах, о судьбе. Все это абсолютно естественно связывается с создателем произведения. Этим он тоже отличается от автобиографического героя. Образ автора складывается не из его поступков и поведения, а прежде всего из тех черт характера и психологии автора, особенностей его мировосприятия и нравственного облика, которые мы можем установить, анализируя повествование. В некоторых произведениях образ автора создается как бы за пределами повествования.