Укажи два верных утверждения о звуковом составе слова ералаш 1) первый звук мягкий согласный. 2) второй звук гласный ударный. 3) в этом слове 6 букв, 7 звуков. 4) в этом слове два слова.

Русский язык

Укажи два верных утверждения о звуковом составе слова ералаш 1) первый звук мягкий согласный. 2) второй звук гласный ударный. 3) в этом слове 6 букв, 7 звуков. 4) в этом слове два слова.

Автор: Гость