Укажи два верных утверждения о звуковом составе слова ералаш 1) первый звук мягкий согласный. 2) второй звук гласный ударный. 3) в этом слове 6 букв, 7 звуков. 4) в этом слове два слова.

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Укажи два верных утверждения о звуковом составе слова ералаш 1) первый звук мягкий согласный. 2) второй звук гласный ударный. 3) в этом слове 6 букв, 7 звуков. 4) в этом слове два слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верны 1 и 3 утверждения 1.в слове Ералаш транскрипция [йиралАш].Первый Й всегда мягкий
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