Укажи главное слово словосочетании.Светлые зайчики,сверкает ярко,бежать вдаль,отражение солнца,солнечное отражение,молодые березки.
Литература
Укажи главное слово словосочетании.Светлые зайчики,сверкает ярко,бежать вдаль,отражение солнца,солнечное отражение,молодые березки.
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Сверкает ярко , бежать вдаль, светлые зайчики
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